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В Україні можуть повернути карантинні обмеження: у МОЗ розповіли коли

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П'ятниця 29 липня 2022 16:01
В Україні можуть повернути карантинні обмеження: у МОЗ розповіли коли Фото: В Україні можуть повернути карантинні обмеження (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Міністерстві охорони здоров'я допускають, що в Україні доведеться повертати карантинні обмеження. Такий сценарій можливий у випадку зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву завідувача відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександра Заїки в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі деякі постанови Кабінету міністрів щодо коронавірусних обмежень призупинені.

"Однак ми говоримо про те, що ми можемо повернутись на деякі обмеження дивлячись на епідеміологічну ситуацію в країні. Не виключаю повернення обов'язкового маскового режиму в громадських місцях і закладах харчування, які діяли в Україні до війни", - сказав Заїка.

Медик вказав, що українців поінформують, коли держава повертатиметься до обмежень і наголосив, що зараз необхідно вакцинуватися.

За його словами, отримати щеплення безкоштовно можна у будь якому куточку України і для цього не потрібно прив'язуватись до місця реєстрації.

Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня 2020 року оголосила про початок пандемії.

Станом на 23 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано близько 4,8 мільйона випадків хвороби. Водночас дві дози вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,2 мільйона українців, бустерну дозу - 701,8 тисячі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОЗ перестало регулярно публікувати статистику коронавірусу. Своєю чергою у березні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко інформував про 4-5 тисяч нових заражень на добу.

Відзначимо, що в Україні на час дії воєнного стану скасували кольорові карантинні зони.

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