В Украине с начала пандемии выздоровели от COVID-19 рекордное число человек

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 16 355 человек. Это самое большое количество выздоровлений с начала пандемии.

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

До этого лучшим показателем по числу выздоровлений было 16 150. Столько людей выздоровели 15 декабря.

Всего с начала пандемии вылечились от COVID 698 190 человек. Активными больными остаются 347 158 пациентов.

Напомним, всего за вчера подтвердили 7986 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях. С начала пандемии COVID-19 зафиксировали у 1 045 348 человек в Украине.

Ранее Степанов заявил, что Украина ожидает начало поставок вакцин по программе COVAX в марте. Первый транш составит 1,2 млн доз.

Также РБК-Украина писало, что Национальная академия наук дала новый прогноз по коронавирусу на период новогодних праздников. К 11 января заболеваемость может снизиться до 6 тысяч новых случаев в день.