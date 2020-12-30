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В Україні з початку пандемії одужали від COVID-19 рекордна кількість осіб

Новость на русском → Україна, Середа 30 грудня 2020 08:18
В Україні з початку пандемії одужали від COVID-19 рекордна кількість осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу одужали від коронавірусу 16 355 осіб. Це найбільша кількість одужань з початку пандемії.

Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До цього кращим показником за кількістю одужань було 16 150. Стільки людей одужали 15 грудня.

Всього з початку пандемії вилікувались від COVID 698 190 осіб. Активними хворими залишаються 347 158 пацієнтів.

Нагадаємо, всього за вчора підтвердили 7986 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві (1131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київської (623), Дніпропетровській (462) і Харківській (412) областях. З початку пандемії COVID-19 зафіксували у 1 045 348 осіб в Україні.

Раніше Степанов заявив, що Україна очікує початок поставок вакцин за програмою COVAX в березні. Перший транш становитиме 1,2 млн доз.

Також РБК-Україна писало, що Національна академія наук дала новий прогноз по коронавірусу на період новорічних свят. До 11 січня захворюваність може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день.

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