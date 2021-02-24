В Украине начинается COVID-вакцинация: кто получит первую прививку

Вакцинация против коронавируса в Украине стартует 24 февраля. В первую очередь бесплатные прививки сделают медикам, которые контактируют с COVID-больными. Также в конце февраля начнется вакцинация военных в зоне ООС.

Кто входит в приоритетную группу вакцинации - подробно на РБК-Украина.

Кого вакцинируют первым

Первую прививку против коронавируса в Украине должен получить медработник. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что кампания по иммунизации населения начнется именно с медиков, которые работают на передовой с СOVID-19.

"Любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше ", - сказал Ляшко.

Какие области первыми получат вакцину

Партия препарата AstraZeneca (локальное название CoviShield) на 500 тысяч доз прибыла из Индии в столичный аэропорт "Борисполь" 23 февраля.

Уже в среду, 24 февраля, ее должны получить Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области и Киев. В остальные регионы вакцину развезут в течение следующих суток.

Прививки медикам

Самый высокий приоритет в календарном плане вакцинации - у работников системы здравоохранения с критическим риском инфицирования:

медперсонал COVID-стационаров;

состав мобильных бригад по вакцинации;

сотрудники лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус;

персонал бригад экстренной медицинской помощи, включая водителей.

Вакцинация военнослужащих

Вакцинация против коронавируса в Вооруженных Cилах Украины запланирована на конец февраля.

В Минобороны заявили, что первыми прививки получат военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, которые сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также в приоритетной группе - лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, медицинский персонал.

Кто еще имеет приоритет для вакцинации

Помимо медиков и военных ООС в числе первых вакцинируют социальных работников с высоким риском инфицирования. В частности, это персонал домов престарелых и учреждений длительного пребывания. Также сделают прививки лицам, которые проживают в данных учреждениях.

Календарный план вакцинации в Украине

Бесплатные прививки в первую очередь получат лица из приоритетных групп - лица, наиболее подверженные заражению из-за условий работы, категории по возрасту и с хроническими заболеваниями, контактирующие с большим количеством людей, те, кто обеспечивает государственную безопасность. Согласно подсчетам Минздрава, всего около 21 миллиона человек.

Национальный план предусматривает 5 этапов:

вакцинация медиков, военнослужащих из ООС, сотрудников и жильцов домов престарелых - прививки будут делать мобильные бригады; медработники, лица старше 80 лет, сотрудники социальной сферы; украинцы от 65 лет, работники образования, сотрудники ГСЧС, Национальной гвардии, МВД, Нацполиции; население от 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, персонал и те, кто находятся в местах лишения свободы, лица, проживающие на оккупированных территориях; вакцинация остального населения от 18 до 59 лет.

Президент вакцинируется после медиков

Владимир Зеленский заявил, что готов продемонстрировать безопасность и надежность вакцины от коронавируса на "личном примере".

Глава государства получит вакцину вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий. Это произойдет в начале кампании по иммунизации, но после медработников.

Ранее в Минздраве заявили, что руководство страны могут вакцинировать вне очереди, чтобы популяризировать прививки и поднять доверие украинцев.

Кому отсрочат прививку от COVID-19

Украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут вакцинироваться спустя полгода после протекания болезни. Пройти курс прививок для данной категории возможно будет и ранее, но при наличии достаточного количества вакцин на текущем этапе иммунизации.

Беременным женщинам Минздрав рекомендовал отсрочить вакцинацию до рождения ребенка.

Лицам с острым течением COVID-19 рекомендовано отсрочить прививку на 6 месяцев. На такой же период следует перенести введение второй дозы, человеку у которого развилась болезнь после первой прививки.

Пациенты, для лечения которых от коронавируса применялись антитела, могут пройти вакцинацию спустя полгода после окончания терапии.

В случае прохождения иммунизации против других инфекционных болезней, прививку от COVID-19 рекомендовано отсрочить на 14 дней.

Лицам с аллергией на полиэтилегликоль и подобные молекулы противопоказана вакцинация препаратами с содержанием данных веществ (мРНК-вакцина, например, Pfizer).