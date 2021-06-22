В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку

Началась вакцинация против коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих привиться. Их вакцинируют препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Так, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека.

По информации ведомства, оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра Минздрава.

Для этого коллективы должны назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации, который составляет поименные списки желающих привиться. Таких людей должно быть не менее 50.

Когда дойдет очередь до прививки коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

Как отмечают в Минздраве, до приезда мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить необходимые условия. В частности, помещение для вакцинации:

заранее подготовленное, гигиенично чистое, хорошо освещенное, отделенное от любых производственных площадей или открытых пространств с рабочими местами;

имеет вентиляцию;

имеет достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

оборудованное кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

имеет столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

имеет доступ к месту для гигиены рук, диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и средство для обработки стола, где разворачивается место подготовки вакцины;

имеет доступ к интернету (WiFi).

Также должно быть помещение для медицинского наблюдения после прививок в течение 30 мин, которое может вместить 5-10 человек.

Кроме этого, средства индивидуальной защиты - маски, всем по одной на каждые 2 часа.