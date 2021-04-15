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В Украине началась вакцинация спортсменов - олимпийцев и паралимпийцев

Автор: Андрей Василюк

В Украине 15 апреля начали вакцинацию украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев - накануне их участия в Олимпийских играх. Прививку осуществляют вакциной производства китайской компании Sinovac.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр подчеркнул, что вакцинация является добровольной.

"Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - сказал Степанов.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Напомним, Министерство здравоохранения предоставило квоту на вакцины от коронавируса для спортсменов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что на Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированный спортсмен принимал участие в соревнованиях. Вакцинация - это личное желание каждого спортсмена.

За каждым, кто получит прививку CoronaVac, сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

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