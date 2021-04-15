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Где в Украине уже начали прививать вакциной Sinovac: список регионов

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 09:11
Где в Украине уже начали прививать вакциной Sinovac: список регионов Фото: вакцинация препаратом Sinovac началась пока только в семи областях (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 12 апреля начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны о вакцинации в Украине.

Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пятерых человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:

  • Киевская область - 112 прививок;
  • Полтавская область - 30;
  • Винницкая область - 25;
  • Черниговская область - 17;
  • Житомирская область - 16;
  • Кировоградская область - 10;
  • Волынская область - 3.

Напомним, всего за вчера в Украине сделали 15 744 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже почти 420 тысяч человек.

Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата - Covishield и CoronaVac. На этой неделе в страну должна поступить первая партия вакцины Pfizer. Подробнее о том, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса - в материале РБК-Украина.

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