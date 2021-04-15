Где в Украине уже начали прививать вакциной Sinovac: список регионов
В Украине 12 апреля начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях.
Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны о вакцинации в Украине.
Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пятерых человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:
- Киевская область - 112 прививок;
- Полтавская область - 30;
- Винницкая область - 25;
- Черниговская область - 17;
- Житомирская область - 16;
- Кировоградская область - 10;
- Волынская область - 3.
Напомним, всего за вчера в Украине сделали 15 744 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже почти 420 тысяч человек.
Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата - Covishield и CoronaVac. На этой неделе в страну должна поступить первая партия вакцины Pfizer. Подробнее о том, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса - в материале РБК-Украина.