В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса

В Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Также утверждены испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. В них примут участие взрослые лица, которые проживают с заболевшими COVID-19. Сообщается, что испытания будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.