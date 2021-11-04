В Україні починаються випробування таблеток Pfizer і Merck від коронавірусу

В Україні починаються клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від коронавірусу. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з наказом, в Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

Також затверджено випробування таблеток MK4482 - 013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Повідомляється, що випробування будуть проводитися на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради.