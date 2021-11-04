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В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса

Автор: Юлия Бойко

В Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Также утверждены испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. В них примут участие взрослые лица, которые проживают с заболевшими COVID-19. Сообщается, что испытания будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.

Напомним, сегодня Британия стала первой в мире страной, которая разрешила использовать таблетки "Молнупиравир" компании Merck.

А в начале сентября стало известно, что Pfizer начала тестировать свои таблетки на пациентах с симптомами COVID-19.

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