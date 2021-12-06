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В Украине за неделю сделали почти 1,3 млн прививок против COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за прошедшую неделю от коронавируса сделали почти 1,3 млн прививок. Вчера вакцину получили более 70 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За прошедшие сутки, 5 декабря вакцинировались от коронавируса 70 797 человек. Из которых первую дозу получили 27 161 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 43 636.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 753 066 человек.

Из них получили первую дозу вакцины -13 753 064 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077.

В общем количестве в стране проведено 25 559 141 прививка.

Напомним, в Украине впервые с октября коронавирусом за сутки заразились менее 5 тысяч человек.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинВакцина от коронавируса