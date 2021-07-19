В Украине за несколько месяцев возросла заболеваемость коронавирусом, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев в Украине возросла заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю в Украине зафиксировали увеличение новых больных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Министр здравоохранения сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусом.