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В Украине за несколько месяцев возросла заболеваемость коронавирусом, - Ляшко

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев в Украине возросла заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю в Украине зафиксировали увеличение новых больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Министр здравоохранения сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусом.

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УкраинаВиктор ЛяшкоКоронавирус