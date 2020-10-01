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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: выявили 4069 новых случаев

Новина українською → Украина, Четверг 01 октября 2020 09:05
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: выявили 4069 новых случаев Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки, 30 сентября, подтвердили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд в стране.

Об это свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Самое большое количество новых случаев зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266), Одесской (+260) областях и Киеве (+377).

С начала пандемии в стране заболели уже 213 028 человек. Умерли от COVID-19 уже 4193 (+64 за сутки) пациента, выздоровели - 94 443 (2083) человека. Активными больными остаются 114 392 человека.

Напомним, это уже второй день подряд, когда в стране фиксируют более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки. Вчера сообщалось о 4027 новых случаях.

Также РБК-Украина писало, что по словам главного санврача страны Виктора Ляшко, причиной роста заболеваемости коронавируса является пренебрежение карантинными требованиями.

Кроме этого сообщалось, что вчера Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

Отметим, по состоянию на 30 сентября в Украине к ослаблению карантина была готова лишь одна Кировоградская область.

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