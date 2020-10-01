В Україні новий антирекорд з коронавірусу: виявили 4069 нових випадків

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за добу, 30 вересня, підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом. Це новий антирекорд в країні.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеській (+260) областях і Києві (+377).

З початку пандемії в країні захворіли вже 213 028 осіб. Померли від COVID-19 вже 4193 (+64 за добу) пацієнта, одужали - 94 443 (2083) людини. Активними хворими залишаються 114 392 людини.

Нагадаємо, це вже другий день поспіль, коли в країні фіксують понад 4 тисячі випадків коронавірусу за добу. Вчора повідомлялося про 4027 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що за словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, причиною зростання захворюваності коронавірусу є нехтування карантинними вимогами.

Крім цього повідомлялося, що вчора Верховна рада пішла на карантин через спалахи коронавірусу серед нардепів.

Зазначимо, станом на 30 вересня в Україні до послаблення карантину була готова лише одна Кіровоградська область.