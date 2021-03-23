В Украине новый антирекорд по летальным случаям от коронавируса
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев. Столько было зафиксировано 17 марта.
Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 431 человек.
Напомним, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.
На прошлой неделе ученые Национальной академии наук Украины сообщали, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней. При этом рост смертности от коронавируса ученые прогнозируют как минимум до апреля.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве с января летальность от COVID выросла в полтора раза.
Кроме этого сообщалось, что в феврале в четырех областях уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 существенно возрос.