В Україні новий антирекорд з летальних випадків від коронавірусу
В Україні за минулу добу підтвердили 333 летальних випадки від коронавірусу. Це новий антирекорд з початку пандемії.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Це вперше, коли за добу зафіксували більш ніж 300 смертей від COVID-19. До цього антирекордом було 289 летальних випадків. Стільки було зафіксовано 17 березня.
Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.
Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та в Києві.
Минулого тижня вчені Національної академії наук України повідомляли, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. При цьому зростання смертності від коронавірусу вчені прогнозують як мінімум до квітня.
Також РБК-Україна писало, що у Києві з січня летальність від COVID зросла в півтора раза.
Крім цього повідомлялося, що в лютому в чотирьох областях рівень захворюваності і госпіталізацій хворих з COVID-19 істотно зріс.