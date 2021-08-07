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В Украине новый рекорд COVID-прививок за сутки: вакцинировали более 170 тысяч человек

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Суббота 07 августа 2021 08:47
В Украине новый рекорд COVID-прививок за сутки: вакцинировали более 170 тысяч человек Фото: в Украине вакцинировали более 170 тысяч человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вчера вакцинировали 170 602 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы - 69 052 человека.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов прививки, 316 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 4 055 092 человека.

Из них получили одну дозу - 4 055 090 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 людей.

Всего в Украине сделали 6 408 308 прививок.

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