ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні новий рекорд COVID-щеплень за добу: вакцинували більше 170 тисяч людей

Новость на русском →
Субота 07 серпня 2021 08:47
В Україні новий рекорд COVID-щеплень за добу: вакцинували більше 170 тисяч людей Фото: в Україні вакцинували більше 170 тисяч людей за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Вчора вакцинували 170 602 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

При цьому одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.

Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення, 316 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини.

Із них отримали одну дозу - 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 353 218 людей.

Всього в Україні зробили 6 408 308 щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус