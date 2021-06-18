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В Украине новый рекорд привитых от коронавируса за сутки 

Автор: Инна Собора

В Украине за сутки 17 июня вакцинировали максимальное количество людей с конца февраля. За сутки сделали 81 713 прививок.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Одну дозу получили 57 970 человек полностью иммунизированы - 23 743 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу - 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 1 989 398 прививок.

По состоянию на 17 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

Ранее Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса. В некоторых городах Украины прививки вчера делали всем желающим.

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