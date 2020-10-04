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В Украине почти все области не готовы ослабить карантин

Новина українською → Украина , Воскресенье 04 октября 2020 12:54
В Украине почти все области не готовы ослабить карантин Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По состоянию на 4 октября в Украине лишь Кировоградская область может ослабить карантин. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во всех областях, кроме вышеупомянутой, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Это также касается Киева.

В среднем по стране этот показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев коронавирусной болезни. В Киеве этот критерий составляет 167,5, а в Кировоградской области - 20,9.

Отметим, за последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни, а за день до этого зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых заболеваний.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в стране заполнено уже более 50% койко-мест.

Кроме этого, ранее в Минздраве назвали число учеников на самоизоляции, а также число зараженных коронавирусом учителей.

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