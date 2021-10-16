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В Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса

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Украина, Суббота 16 октября 2021 08:24
В Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса Фото: в Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки выявили 12 983 новых случая коронавируса. Из которых 1 105 новых заражений - среди детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 859 человек, умерли от болезни - 277, а выздоровели - 5 874 человека.

От начала пандемии коронавирусом в стране заболели - 2 623 882 лица, выздоровели - 2 322 456 человек, умерли - 60 414. Провели ПЦР-тестов - 13 524 231.

В Минздраве отмечают, что сейчас 97% госпитализированных украинцев с COVID-19 в сентябре были невакцинированы.

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