В Україні виявили ще майже 13 тисяч випадків коронавірусу
Фото: в Україні виявили ще майже 13 тисяч випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 12 983 нових випадки коронавірусу. З яких 1 105 нових заражень - серед дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За даними відомства, минулої доби з COVID-19 госпіталізували 2 859 осіб, померли від хвороби - 277, а одужали - 5 874 особи.
Від початку пандемії коронавірусу в країні захворіли - 2 623 882 особи, одужали від хвороби - 2 322 456 осіб, померли - 60 414. Проведено ПЛР-тестувань - 13 524 231.
У МОЗ зазначають, що 97% госпіталізованих українців із COVID-19 у вересні - невакциновані.