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В Україні виявили ще майже 13 тисяч випадків коронавірусу

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Україна, Субота 16 жовтня 2021 08:24
В Україні виявили ще майже 13 тисяч випадків коронавірусу Фото: в Україні виявили ще майже 13 тисяч випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу виявили 12 983 нових випадки коронавірусу. З яких 1 105 нових заражень - серед дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За даними відомства, минулої доби з COVID-19 госпіталізували 2 859 осіб, померли від хвороби - 277, а одужали - 5 874 особи.

Від початку пандемії коронавірусу в країні захворіли - 2 623 882 особи, одужали від хвороби - 2 322 456 осіб, померли - 60 414. Проведено ПЛР-тестувань - 13 524 231.

У МОЗ зазначають, що 97% госпіталізованих українців із COVID-19 у вересні - невакциновані.

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