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В Украине обнаружили еще более 20 тысяч случаев COVID

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Украина, Воскресенье 13 февраля 2022 08:27
В Украине обнаружили еще более 20 тысяч случаев COVID Фото: коронавирус в Украине ()
Автор: Дмитрий Левицкий

За минувшие сутки в Украине подтвердили 24 518 случаев коронавируса. Среди инфицированных 1 961 ребенок и 329 медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Статистика за прошедшие сутки:

  • в больницу попали - 3 935 человек;
  • умерли от осложнений - 140 человек;
  • выздоровели - 8 288 человек.

Сколько тестов на коронавирус сделали вчера:

  • 40 553 - методом ПЦР;
  • 3 927 - методом ИФА;
  • 42 914 - экспресс-тесты на антиген.

Всего вчера сделали 87 394 тестов на COVID-19.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какая ситуация с коронавирусом в областях.

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