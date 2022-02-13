В Украине обнаружили еще более 20 тысяч случаев COVID
Фото: коронавирус в Украине ()
За минувшие сутки в Украине подтвердили 24 518 случаев коронавируса. Среди инфицированных 1 961 ребенок и 329 медицинских работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Статистика за прошедшие сутки:
- в больницу попали - 3 935 человек;
- умерли от осложнений - 140 человек;
- выздоровели - 8 288 человек.
Сколько тестов на коронавирус сделали вчера:
- 40 553 - методом ПЦР;
- 3 927 - методом ИФА;
- 42 914 - экспресс-тесты на антиген.
Всего вчера сделали 87 394 тестов на COVID-19.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, какая ситуация с коронавирусом в областях.