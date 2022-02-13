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В Україні виявили ще понад 20 тисяч випадків COVID

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Україна, Неділя 13 лютого 2022 08:27
В Україні виявили ще понад 20 тисяч випадків COVID Фото: коронавірус в Україні ()
Автор: Дмитро Левицький

За минулу добу в Україні підтвердили 24 518 випадків коронавірусу. Серед інфікованих 1 961 дитина та 329 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Статистика за минулу добу:

  • до лікарні потрапили - 3 935 осіб;
  • померли від ускладнень - 140 людей;
  • одужали - 8 288 осіб.

Скільки тестів на коронавірус зробили вчора:

  • 40 553 - методом ПЛР;
  • 3 927 - методом ІФА;
  • 42 914 - експрес-тести на антиген.

Загалом вчора зробили 87 394 тестів на COVID-19.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, яка ситуація з коронавірусом в областях.

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