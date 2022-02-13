В Україні виявили ще понад 20 тисяч випадків COVID
Фото: коронавірус в Україні ()
За минулу добу в Україні підтвердили 24 518 випадків коронавірусу. Серед інфікованих 1 961 дитина та 329 медичних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Статистика за минулу добу:
- до лікарні потрапили - 3 935 осіб;
- померли від ускладнень - 140 людей;
- одужали - 8 288 осіб.
Скільки тестів на коронавірус зробили вчора:
- 40 553 - методом ПЛР;
- 3 927 - методом ІФА;
- 42 914 - експрес-тести на антиген.
Загалом вчора зробили 87 394 тестів на COVID-19.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, яка ситуація з коронавірусом в областях.