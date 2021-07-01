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В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає

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Україна, Четвер 01 липня 2021 20:28
В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає Фото: Кабмін запровадив COVID-сертифікат в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифікату. Сертифікат, який підтверджуватиме не лише вакцинацію, можна буде отримати у паперовій або цифровій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

COVID-сертифікат буде відображатися у мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати паперову форму через звернення до лікаря. Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

Що підтверджуватиме сертифікат

Відповідно до постанови уряду, український COVID-сертифікат підтверджуватиме не тільки вакцинацію від коронавірусу. Сертифікат може підтвердити інформацію про:

  • повний курс вакцинації від COVID-19;
  • тестування на COVID-19;
  • факт одужання від COVID-19.

Яку інформацію буде містити сертифікат

Український COVID-сертифікат буде містити в собі наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я власника українською мовою;
  • дата народження власника;
  • унікальний номер сертифіката;
  • кінцева дата строку дії сертифіката.

Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.

Крім того, у мобільному застосунку "Дія" разом з цим переліком інформації буде відображатися фотографія його власника з Єдиного державного демографічного реєстру.

Скільки діятиме COVID-сертифікат

Внутрішній сертифікат, який підтверджуватиме завершення курсу вакцинації від коронавірусу, буде діяти протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату.

Сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діятиме також 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.

Сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірусу діятиме 72 години починаючи від години забору матеріалів.

Нагадаємо, спочатку сертифікат буде підтверджувати тільки вакцинацію, а от підтвердження ПЛР-тесту з'явиться пізніше.

Додамо, сьогодні стартував бета-тест цифрового COVID-сертифікату в застосунку "Дія".

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