В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає
Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифікату. Сертифікат, який підтверджуватиме не лише вакцинацію, можна буде отримати у паперовій або цифровій формі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
COVID-сертифікат буде відображатися у мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати паперову форму через звернення до лікаря. Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.
Що підтверджуватиме сертифікат
Відповідно до постанови уряду, український COVID-сертифікат підтверджуватиме не тільки вакцинацію від коронавірусу. Сертифікат може підтвердити інформацію про:
- повний курс вакцинації від COVID-19;
- тестування на COVID-19;
- факт одужання від COVID-19.
Яку інформацію буде містити сертифікат
Український COVID-сертифікат буде містити в собі наступну інформацію:
- прізвище, ім’я власника українською мовою;
- дата народження власника;
- унікальний номер сертифіката;
- кінцева дата строку дії сертифіката.
Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.
Крім того, у мобільному застосунку "Дія" разом з цим переліком інформації буде відображатися фотографія його власника з Єдиного державного демографічного реєстру.
Скільки діятиме COVID-сертифікат
Внутрішній сертифікат, який підтверджуватиме завершення курсу вакцинації від коронавірусу, буде діяти протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату.
Сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діятиме також 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.
Сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірусу діятиме 72 години починаючи від години забору матеріалів.
Нагадаємо, спочатку сертифікат буде підтверджувати тільки вакцинацію, а от підтвердження ПЛР-тесту з'явиться пізніше.
Додамо, сьогодні стартував бета-тест цифрового COVID-сертифікату в застосунку "Дія".