В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит

COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дия", но можно будет получить бумажную форму через обращение к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу.

Что будет подтверждать сертификат

Согласно постановлению правительства, украинский COVID-сертификат будет подтверждать не только вакцинацию от коронавируса. Сертификат может подтвердить информацию о:

полном курсе вакцинации от COVID-19;

тестировании на COVID-19;

факте выздоровления от COVID-19.

Какую информацию будет содержать сертификат

Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:

фамилия, имя владельца на украинском языке;

дата рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечная дата срока действия сертификата.

Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении "Дия" вместе с этим перечнем информации будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.

Сколько будет действовать COVID-сертификат

Внутренний сертификат, который будет подтверждать завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.

Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа начиная от часа забора материалов.