В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит

Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Сертификат, который будет подтверждать не только вакцинацию, можно будет получить в бумажной или цифровой форме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дия", но можно будет получить бумажную форму через обращение к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу.
Согласно постановлению правительства, украинский COVID-сертификат будет подтверждать не только вакцинацию от коронавируса. Сертификат может подтвердить информацию о:
Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:
Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.
Кроме того, в мобильном приложении "Дия" вместе с этим перечнем информации будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.
Внутренний сертификат, который будет подтверждать завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.
Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.
Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа начиная от часа забора материалов.
Напомним, сначала сертификат будет подтверждать только вакцинацию, а вот подтверждение ПЦР-теста появится позже.
Добавим, сегодня стартовал бета-тест цифрового COVID-сертификата в приложении "Дия".