В Украине определили ограничения для регионов "красной зоны" карантина

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила ограничения по регионах "красной зоны" карантина. Во всех из них разрешается работа общественного транспорта.

Об этом сообщается в постановлении на сайте Кабинета министров.

В документе идет речь об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, установленными для "красной зоны" в пункте 15 постановления №641 от 22 июля.

Во всех регионах, которые с 19 октября будут в "красной" зоне", разрешено продолжить работу общественного транспорта.

Также во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов (не только с товарами первой необходимости, медикаментами и удобрениями).

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования (школ, колледжей, ВУЗов).

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.

Кроме всего этого, разрешена работа тех заведений и учреждений, которые изначально предусмотрены постановлением Кабмина от 22 июля - банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.

Напомним, в четверг комиссия ТЭБ и ЧС обновила зонирование карантина. В "красную зону" попали восемь областных центров. Киев остался в "оранжевой зоне", а Запорожье осталось единственным областным центром в "желтой зоне".