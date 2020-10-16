В Україні визначили обмеження для регіонів "червоної зони" карантину

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження по регіонах "червоної зони" карантину. У всіх з них дозволяється робота громадського транспорту.

Про це повідомляється в постанові на сайті Кабінету міністрів.

В документі йдеться про винятки для кожного окремого регіону щодо обмежень, встановлених для "червоної зони" в пункті 15 постанови №641 від 22 липня.

У всіх регіонах, які з 19 жовтня будуть у "червоній" зоні", дозволено продовжити роботу громадського транспорту.

Також у всіх регіонах, крім Донецької області, дозволена робота торгово-розважальних центрів і різних магазинів (не тільки з товарами першої необхідності, медикаментами та добривами).

В населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

В Донецькій області дозволено відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям з важкими життєвими обставини.

В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота закладів освіти (шкіл, коледжів, Вузів).

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.

У Київській області дозволена робота інших розважальних закладів.

Крім всього цього, дозволена робота тих закладів і установ, які спочатку передбачені постановою Кабміну від 22 липня - банків, страхових агентств, медичних і ветеринарних установ, заправок, станцій техобслуговування автомобілів, комп'ютерних сервісів, ремонту побутової техніки та поштових відділень, а також робота громадського харчування на винос і доставку

Нагадаємо, в четвер комісія ТЕБ та НС оновила зонування карантину. В "червону зону" потрапили вісім обласних центрів. Київ залишився в "помаранчевій зоні", а Запоріжжя залишилося єдиним обласним центром в "жовтій зоні".