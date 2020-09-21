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В Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за сутки

Новина українською → Украина, Понедельник 21 сентября 2020 09:03
В Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за сутки Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Умерли уже 3583 пациента с COVID-19 (из них 26 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала пандемии 78 184 человек (+672). Активными больными остаются 96 586 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

Напомним, за 19 сентября в Украине подтвердили 2966 новых случаев коронавирусной болезни.

Также РБК-Украина писало, что 19 сентября в Украине госпитализировали самое большое количество больных коронавирусом. В больницы попали 669 человек.

Отметим, в пятницу, 18 сентября, в Украине обновили карантинный список регионов. Из "красной зоны" исключили Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей. Киев остался в "оранжевой зоне".

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