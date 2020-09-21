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В Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за добу

Новость на русском → Україна, Понеділок 21 вересня 2020 09:03
В Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за добу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу, 20 вересня, підтвердили 2675 випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії в Україні захворіли 178 353 людини. Померли вже 3583 пацієнта з COVID-19 (з них 26 за минулу добу). Одужали з початку пандемії 78 184 осіб (+672). Активними хворими залишаються 96 586 пацієнтів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), у Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.

Нагадаємо, за 19 вересня в Україні підтвердили 2966 нових випадків коронавірусної хвороби.

Також РБК-Україна писало, що 19 вересня в Україні госпіталізували найбільшу кількість хворих коронавірусом. В лікарні потрапили 669 осіб.

Відзначимо, в п'ятницю, 18 вересня, в Україні оновили карантинний список регіонів. З "червоної зони" виключили Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей. Київ залишився в "помаранчевій зоні".

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