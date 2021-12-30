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В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 91% педагогов, - МОН

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 17:04
В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 91% педагогов, - МОН Фото: в Украине полностью привиты от COVID-19 почти 91% педагогов (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 91% педагогов. Одну дозу получили 96,23% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцининово уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек”, - сообщил он.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:

  • Днепропетровская - 96,08%.
  • Луганская - 95,62%.
  • Полтавская - 95,44%.
  • Черкасская - 95,39%.
  • Сумская - 95,36%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учебные заведения:

  • специализированного образования - 96,72%;
  • профессионального профиля - 93,75%;
  • среднеобразовательного профиля - 92,87%;
  • дошкольного образования - 89,94%;
  • профессионального высшего профиля - 87,45%;
  • высшего профиля - 82,94%.

"На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 учреждений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", - добавил Шкарлет.

Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.

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