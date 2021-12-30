В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 91% педагогов, - МОН

В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 91% педагогов. Одну дозу получили 96,23% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцининово уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек”, - сообщил он.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:

Днепропетровская - 96,08%.

Луганская - 95,62%.

Полтавская - 95,44%.

Черкасская - 95,39%.

Сумская - 95,36%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учебные заведения:

специализированного образования - 96,72%;

профессионального профиля - 93,75%;

среднеобразовательного профиля - 92,87%;

дошкольного образования - 89,94%;

профессионального высшего профиля - 87,45%;

высшего профиля - 82,94%.

"На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 учреждений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", - добавил Шкарлет.