В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 91% педагогов, - МОН
В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 91% педагогов. Одну дозу получили 96,23% педагогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцининово уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек”, - сообщил он.
Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:
- Днепропетровская - 96,08%.
- Луганская - 95,62%.
- Полтавская - 95,44%.
- Черкасская - 95,39%.
- Сумская - 95,36%.
Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учебные заведения:
- специализированного образования - 96,72%;
- профессионального профиля - 93,75%;
- среднеобразовательного профиля - 92,87%;
- дошкольного образования - 89,94%;
- профессионального высшего профиля - 87,45%;
- высшего профиля - 82,94%.
"На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 учреждений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", - добавил Шкарлет.
Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.