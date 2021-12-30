В Україні повністю щеплені від COVID-19 майже 91% педагогів, - МОН

В Україні повний курс вакцинації від COVID-19 пройшли майже 91% педагогів. Одну дозу отримали 96,23% педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Станом на 30 грудня 2021 року 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою. Двома дозами провакциніну вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч осіб", - повідомив він.

Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:

Дніпропетровська - 96,08%.

Луганська - 95,62%.

Полтавська - 95,44%.

Черкаська - 95,39%.

Сумська - 95,36%.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють навчальні заклади:

спеціалізованої освіти - 96,72%;

професійного профілю - 93,75%;

середньоосвітнього профілю - 92,87%;

дошкільної освіти - 89,94%;

професійного вищого профілю - 87,45%;

вищого профілю - 82,94%.

"На сьогоднішній день, за оперативною інформацією областей, дистанційно продовжують працювати 113 закладів загальної середньої освіти, на канікулах знаходиться 7527 шкіл", - додав Шкарлет.