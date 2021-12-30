В Україні повністю щеплені від COVID-19 майже 91% педагогів, - МОН
В Україні повний курс вакцинації від COVID-19 пройшли майже 91% педагогів. Одну дозу отримали 96,23% педагогів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Станом на 30 грудня 2021 року 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою. Двома дозами провакциніну вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч осіб", - повідомив він.
Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:
- Дніпропетровська - 96,08%.
- Луганська - 95,62%.
- Полтавська - 95,44%.
- Черкаська - 95,39%.
- Сумська - 95,36%.
Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють навчальні заклади:
- спеціалізованої освіти - 96,72%;
- професійного профілю - 93,75%;
- середньоосвітнього профілю - 92,87%;
- дошкільної освіти - 89,94%;
- професійного вищого профілю - 87,45%;
- вищого профілю - 82,94%.
"На сьогоднішній день, за оперативною інформацією областей, дистанційно продовжують працювати 113 закладів загальної середньої освіти, на канікулах знаходиться 7527 шкіл", - додав Шкарлет.
Нагадаємо, британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Йдеться про щорічну імунізацію.