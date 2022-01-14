В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 92% педагогов, - МОН

"По состоянию на 14 января 2022 года, по оперативной информации органов местного самоуправления, двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн 97 тысяч работников образования, это почти 92% от общего количества", - рассказал он.

Министр уточнил, что лучшие показатели привитых двумя дозами по областям:

Полтавская - 96,74%;

Днепропетровская - 96,49%;

Черкасская - 96,02%;

Луганская - 96%;

Донецкая - 95,56%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения:

Специализированного образования - почти 97%;

профессионального - почти 95%;

общего среднего - почти 94%;

дошкольного - почти 91%;

профессионального предвысшего - 88%;

высшего - почти 84%.

"Около 2,5% работников учреждений общего среднего образования до сих пор не присоединились к вакцинальной кампании, однако следует отметить, что 1,5% из общего количества работников имеют официально подтвержденные противопоказания", - отметил министр.

Шкарлет добавил, что 0,6% работников среднего образования остаются отстраненными.