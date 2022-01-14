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В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 92% педагогов, - МОН

Автор: Ольга Белей

Почти 92% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Около 1,5% из общего количества работников имеют официально подтвержденные противопоказания.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"По состоянию на 14 января 2022 года, по оперативной информации органов местного самоуправления, двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн 97 тысяч работников образования, это почти 92% от общего количества", - рассказал он.

Министр уточнил, что лучшие показатели привитых двумя дозами по областям:

  • Полтавская - 96,74%;
  • Днепропетровская - 96,49%;
  • Черкасская - 96,02%;
  • Луганская - 96%;
  • Донецкая - 95,56%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения:

  • Специализированного образования - почти 97%;
  • профессионального - почти 95%;
  • общего среднего - почти 94%;
  • дошкольного - почти 91%;
  • профессионального предвысшего - 88%;
  • высшего - почти 84%.

"Около 2,5% работников учреждений общего среднего образования до сих пор не присоединились к вакцинальной кампании, однако следует отметить, что 1,5% из общего количества работников имеют официально подтвержденные противопоказания", - отметил министр.

Шкарлет добавил, что 0,6% работников среднего образования остаются отстраненными.

Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.

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вакцинация от коронавируса