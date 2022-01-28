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В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 93% педагогов, - МОН

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Украина, Пятница 28 января 2022 11:14
В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 93% педагогов, - МОН Фото: вакцинация (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Почти 93% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Около 8 тысяч из общего количества работников имеют официально подтвержденные противопоказания.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тысяч работников - это 92,8%, по крайней мере, одной дозой привито почти 97%", - рассказал он.

Министр уточнил, что лучшие показатели привитых двумя дозами по областям:

  • Харьковская область - 97,7%.
  • Полтавская - 97,6%.
  • Луганская - 96,8%.
  • Днепропетровская - 96,6%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения:

  • Специализированного образования - 97,1%;
  • профессионального - 96,3%;
  • общего среднего - 94,5%;
  • дошкольного - 92%;
  • профессионального предвысшего - 89,3%;
  • высшего - 86,5%.

"Следует отметить, что около 8 тысяч работников учебных заведений имеют официально подтвержденные противопоказания", - отметил министр.

Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.

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