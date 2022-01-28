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В Україні повністю щеплені від COVID-19 майже 93% педагогів, - МОН

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 11:14
В Україні повністю щеплені від COVID-19 майже 93% педагогів, - МОН Фото: вакцинація (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Майже 93% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Близько 8 тисяч із загальної кількості працівників мають офіційно підтверджені протипоказання.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"Дві дози вакцини отримали понад 1 млн 121 тисяч працівників - це 92,8%, принаймні, однією дозою щеплено майже 97%", - розповів він.

Міністр уточнив, що кращі показники щеплених двома дозами по областях:

  • Харківська область - 97,7%.
  • Полтавська - 97,6%.
  • Луганська - 96,8%.
  • Дніпропетровська - 96,6%.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють установи:

  • Спеціалізованої освіти - 97,1%;
  • професійної - 96,3%;
  • загальної середньої - 94,5%;
  • дошкільної - 92%;
  • професійної вищої - 89,3%;
  • вищої - 86,5%.

"Слід зазначити, що близько 8 тисяч працівників навчальних закладів мають офіційно підтверджені протипоказання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по дві-три щеплення. Йдеться про щорічну імунізацію.

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