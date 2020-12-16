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В Украине повторно болели коронавирусом уже более 2 тысяч человек

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 16:15
В Украине повторно болели коронавирусом уже более 2 тысяч человек Фото: ПЦР-тестирование (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали более чем 2 тысячи случаев повторного заболевания COVID-19. В частности, 12% повторных случаев приходится на медицинских работников.

Об этом рассказали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Так, повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней от первого подтверждения, обнаружили у 2161 человека, из них 250 медицинских работников.

"Прецеденты повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали в Украине - 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой", - заявили в ЦОЗ.

Напомним, о том, что в Украине начали фиксировать повторные случаи коронавируса, на прошлой неделе рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Повторные случаи регистрировали, в частности, в Черновицкой и Кировоградской областях.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Вместе с тем за вчера подтвердили свыше 12 тысяч случаев выздоровления.

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