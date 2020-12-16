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В Україні повторно хворіли на коронавірус вже понад 2 тисячі людей

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 16:15
В Україні повторно хворіли на коронавірус вже понад 2 тисячі людей Фото: ПЛР-тестування (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 2 тисячі випадків повторного захворювання на COVID-19. Зокрема, 12% повторних випадків припадає на медичних працівників.

Про це розповіли в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Так, повторний позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий після 40 днів від першого підтвердження, виявили у 2161 людини, з них 250 медичних працівників.

"Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували в Україні - 0,25% від загальної кількості інфікованих з початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою", - заявили в ЦГЗ.

Нагадаємо, про те, що в Україні почали фіксувати повторні випадки коронавірусу, минулого тижня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Повторні випадки реєстрували, зокрема, в Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас за вчора підтвердили понад 12 тисяч випадків одужання.

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