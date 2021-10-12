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В Украине появится "красная" зона: какая область в нее попала

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Херсонская область, Вторник 12 октября 2021 18:08
В Украине появится "красная" зона: какая область в нее попала Фото: Херсонская область переходит в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине появится первая "красная" зона карантина. Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.

Херсонская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 15 октября.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие еще области могут попасть в "красную" зону карантина.

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