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В Украине может появиться свой штамм COVID-19: названы условия

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Киев, Пятница 04 июня 2021 12:59
В Украине может появиться свой штамм COVID-19: названы условия Фото: названы условия, при которых может появится украинский штамм COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине, нельзя исключать. Но этом произойдет только при определенных условиях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но этом возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", - отметил Курпита.

Напомним, ранее в апреле был выявлен украинский вариант "британского" штамма коронавируса. В частности, это подтвердил анализ образцов больных COVID-19 в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где и выявили "украинский вариант".

Также ранее стали известны сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

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