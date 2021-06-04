В Украине может появиться свой штамм COVID-19: названы условия

Вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине , нельзя исключать. Но этом произойдет только при определенных условиях.

По его словам, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но этом возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", - отметил Курпита.