В Украине может появиться свой штамм COVID-19: названы условия
Вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине, нельзя исключать. Но этом произойдет только при определенных условиях.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.
По его словам, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но этом возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.
"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", - отметил Курпита.
Напомним, ранее в апреле был выявлен украинский вариант "британского" штамма коронавируса. В частности, это подтвердил анализ образцов больных COVID-19 в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где и выявили "украинский вариант".
Также ранее стали известны сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в Украине.