В Украине привиты 81% работников образования. МОН призывает возвращать учеников за парты

В Украине полный цикл прививки от коронавируса завершили более чем 81% работников учреждений общего среднего образования. 95,4% получили по крайней мере одну дозу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета.

По словам Шкарлета, наибольшим количеством полностью вакцинированных работников учреждений среднего образования отличились области:

Харьковская - 90,9%;

Черкасская - 90,3%;

Донецкая - 89,9%;

Днепропетровска - 88,3%.

"Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются: Ровенская область - 8%, Тернопольская - 7,1% и Закарпатская - 7%", - пишет Шкарлет.

В то же время сегодня почти 40% школ продолжают дистанционное обучение.

"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей надо возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к учредителям учебных заведений", - добавляет министр.