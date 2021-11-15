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В Україні щеплено понад 80% працівників освіти. МОН закликає повертати учнів за парти

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Понеділок 15 листопада 2021 17:54
В Україні щеплено понад 80% працівників освіти. МОН закликає повертати учнів за парти Фото: в Україні щеплено понад 80% працівників освіти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні повний цикл щеплення від коронавірусу завершили більше ніж 81% працівників закладів загальної середньої освіти. 95,4% отримали принаймні одну дозу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства освіти та науки Сергія Шкарлета.

За словами Шкарлета, найбільшою кількістю повністю вакцинованих працівників закладів середньої освіти відзначились області:

  • Харківська - 90,9%;
  • Черкаська - 90,3%;
  • Донецька - 89,9%;
  • Дніпропетровська - 88,3%.

"Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Рівненська область - 8%, Тернопільська - 7,1% та Закарпатська - 7%", - пише Шкарлет.

Водночас сьогодні майже 40% шкіл продовжують дистанційне навчання.

"У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у "червоній" зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти", - додає міністр.

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