В Украине прогнозируют более 5 тысяч COVID-случаев в сутки: когда будет всплеск

В Украине в ближайшие две недели вырастет заболеваемость коронавирусом. Ученые из Национальной академии наук ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН .

В обзоре отмечается, что за последние две недели среднее количество новых заражений коронавирусом в Украине увеличилось вдвое - до 2950 человек в день. При этом смертность от последствий инфекции выросла на 41% - до 58 летальных исходов в сутки.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев равно 3638 в течение недели 15-21 сентября 2021 и 5208 - в течение недели 22-28 сентября 2021", - говорится в обзоре.