В Україні прогнозують понад 5 тисяч випадків на добу: коли буде сплеск

В Україні в найближчі два тижні зросте захворюваність коронавірусом. Вчені з Національної академії наук очікують понад 5 тисяч нових випадків зараження інфекцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН .

В огляді зазначається, що за останні два тижні середня кількість нових заражень коронавірусом в Україні збільшилася вдвічі - до 2950 осіб на день. При цьому смертність від наслідків інфекції зросла на 41% - до 58 летальних випадків на добу.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнює 3638 протягом тижня 15-21 вересня 2021 і 5208 - протягом тижня 22-28 вересня 2021", - йдеться в огляді.