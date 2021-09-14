UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине прогнозируют более 5 тысяч COVID-случаев в сутки: когда будет всплеск

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине в ближайшие две недели вырастет заболеваемость коронавирусом. Ученые из Национальной академии наук ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

В обзоре отмечается, что за последние две недели среднее количество новых заражений коронавирусом в Украине увеличилось вдвое - до 2950 человек в день. При этом смертность от последствий инфекции выросла на 41% - до 58 летальных исходов в сутки.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев равно 3638 в течение недели 15-21 сентября 2021 и 5208 - в течение недели 22-28 сентября 2021", - говорится в обзоре.

Напомним, на утро 14 сентября в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус