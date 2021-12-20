В Украине пятый день отсутствуют "оранжевые" зоны. Карта адаптивного карантина

Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с СOVID-19 улучшается, пятый день подряд нет регионов в "оранжевой" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
По состоянию на 20 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.
Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до конца марта 2022 года.
Стоит отметить, что за минувшие сутки, в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 36 027 человек. Вчера, 19 декабря, никто не получил дополнительную (третью) дозу.