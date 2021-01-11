В Украине растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19, - инфекционист

Врач-инфекционист и внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила о росте в Украине количества тяжелобольных COVID-19. По ее словам, количество тяжких пациентов растет в категории 50-65 лет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как рассказала Голубовская, с середины сентября в Украине постепенно увеличивалось количество так называемых "зависших" пациентов в категории 40-65 лет. Эти пациенты находились в стационарах более 4 недель и нуждались в активной респираторной поддержке.

"Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, которые трудно поддаются терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями", - написала она.

Кроме того, по словам Голубовской, в стране увеличивается количество рецидивов после выписки из больниц, которые нуждаются в повторной госпитализации и возобновлении терапии.

"С другой стороны, количество выздоровевших больных в возрасте 75-85 лет и больше растет", - добавила врач-инфекционист.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили наименьшее за последние три месяца количество больных коронавирусом. В то же время госпитализировали почти треть новых зараженных.