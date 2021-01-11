В Україні росте кількість тяжкохворих пацієнтів з COVID-19, - інфекціоніст

Лікар-інфекціоніст та позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила про зростання в Україні кількості тяжкохворих на COVID-19. За її словами, кількість тяжких пацієнтів росте в категорії 50-65 років.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіла Голубовська, з середини вересня в Україні поступово збільшувалася кількість так званих "завислих" пацієнтів у категорії 40-65 років. Ці пацієнти перебували в стаціонарах понад 4 тижні та потребували активної респіраторної підтримки.

"Десь з середини листопада і по сьогоднішній день на тлі реального поступового зниження кількості хворих в стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких, "завислих" пацієнтів у віці 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбоемболічними подіями", - написала вона.

Крім того, за словами Голубовської, в країні збільшується кількість рецидивів після виписки з лікарень, які потребують повторної госпіталізації та відновлення терапії.

"З іншого боку, кількість одужалих хворих у віці 75-85 років та більше зростає", - додала лікар-інфекціоніст.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили найменшу за останні три місяці кількість хворих на коронавірус. Водночас госпіталізували майже третину нових заражених.