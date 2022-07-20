В Украине разрешили делать вторую бустерную прививку против СOVID-19

Отмечается, что Министерство здравоохранения приказом от 19 июля 2022 года утвердило соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Для второй бустерной дозы рекомендуют применять мРНК-вакцину (в настоящее время в Украине это Comirnaty/Pfizer). Интервал для прививки - не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Второй бустер могут получить:

люди в возрасте от 60 лет;

люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

люди с инвалидностью;

люди с иммуносупрессией;

люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний);

люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

В Минздраве добавили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, а также рекомендовали вводить в странах ЕС.