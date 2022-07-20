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В Украине разрешили делать вторую бустерную прививку против СOVID-19

Фото: в Украине разрешили делать второй бустер (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения разрешило введение второй бустерной дозы вакцины против COVID-19. Прививки будут делать людям старше 60 лет и совершеннолетним, имеющим хронические болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава Украины.

Отмечается, что Министерство здравоохранения приказом от 19 июля 2022 года утвердило соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Для второй бустерной дозы рекомендуют применять мРНК-вакцину (в настоящее время в Украине это Comirnaty/Pfizer). Интервал для прививки - не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Второй бустер могут получить:

  • люди в возрасте от 60 лет;
  • люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;
  • люди с инвалидностью;
  • люди с иммуносупрессией;
  • люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний);
  • люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

В Минздраве добавили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, а также рекомендовали вводить в странах ЕС.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции возникла в конце 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 объявила о начале пандемии.

По состоянию на 23 февраля 2022 г. в Украине было зафиксировано около 4,8 миллиона случаев болезни. В то же время две дозы вакцины против COVID-19 получили почти 15,2 миллиона украинцев, бустерную дозу – 701,8 тысячи.

После полномасштабного вторжения России в Украину Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по коронавирусу. В свою очередь в марте министр здравоохранения Виктор Ляшко информировал о 4-5 тысячах новых заражений в сутки.

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