В Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей и без соблюдения дистанции
С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне". Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.
В соответствии с решением, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.
Ранее сообщалось, что Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.
Напомним, в Украине прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Контроль не будет осуществляться, пока страна в "зеленой" зоне карантинных ограничений.