В Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції
З 16 червня вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Відповідне рішення прийняв уряд на сьогоднішньому засіданні.
Відповідно до рішення, проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.
Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, маски не потрібні.
Раніше повідомлялося, що Україна потрапила в "зелену" зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.
Нагадаємо, в Україні припинять контролювати дотримання самоізоляції. Контроль не буде здійснюватися, поки країна у "зеленій" зоні карантинних обмежень.