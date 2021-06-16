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В Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції

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Середа 16 червня 2021 15:00
В Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції Фото: в Україні пом'якшили карантин (facebook.com/kyivcriticsweek)
Автор: РБК-Україна

З 16 червня вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Відповідне рішення прийняв уряд на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

Відповідно до рішення, проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, маски не потрібні.

Раніше повідомлялося, що Україна потрапила в "зелену" зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.

Нагадаємо, в Україні припинять контролювати дотримання самоізоляції. Контроль не буде здійснюватися, поки країна у "зеленій" зоні карантинних обмежень.

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